Постер фильма Зальцбург: Фальстаф
Зальцбург: Фальстаф

Зальцбург: Фальстаф

Salzburg Festival: Falstaff 18+
О фильме

Режиссёр Кристоф Марталер переносит действие знаменитой «шекспировской» оперы на съёмочную площадку 1960-х годов – своеобразный оммаж голливудскому гению Орсону Уэллсу, который в своё время играл Фальстафа и снял о нём картину.

Многомерное пространство зальцбургского Фестшпильхауса позволяет с масштабом развернуть бурные хитросплетения сюжета, а дирижёр Инго Мецмахер с блеском исполняет последнюю и наиболее амбициозную оперную партитуру Верди.
 

«Фальстаф» – третья опера Джузеппе Верди по произведениям Шекспира и последняя в творчестве композитора. Задуманная как комедия положений, эта опера в деталях рассматривает хитросплетения человеческих недостатков. 

Кристоф Марталер, «выдающийся волшебник театра» (Tiroler Tageszeitung) представляет эту комедию как дань уважения Орсону Уэллсу, поставившему в 1965 году фильм о Фальстафе и сыгравшему в нём главную роль. Действие переносится из Виндзора XV века на кинематографическую площадку 1960-х годов; смешение как обликов, так и жанров. «Дирижёр-авангардист, исполняющий “Фальстафа” впервые, Инго Мецмахер выжимает из своего оркестра всё. Очень сильно и захватывающе» (operatoday.com). Канадский бас-баритон Джеральд Финли в центральной партии очень убедителен «своей игрой, отмеченной точной лаконичностью» (Frankfurter Allgemeine Zeitung), россиянка Елена Стихина в партии Алисы «покоряет небесными верхами» (Südwest Presse). «Креативно и новаторски» (Kurier).

Страна Австрия
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 8 сентября 2024
Дата выхода
8 сентября 2024 Казахстан 18+
Производство Nightfrog Media & Film
Другие названия
Giuseppe Verdi: Falstaff - Salzburger Festspiele 2023
Режиссер
Кристоф Марталер
В ролях
Джеральд Финли
Саймон Кинлисайд
Богдан Волков
Елена Стихина
Джулия Семенцато
Все актеры и съемочная группа

