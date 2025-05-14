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Киноафиша Фильмы The Royal Opera: Die Walküre

The Royal Opera: Die Walküre

Royal Opera House: Die Walkure
Напомним о выходе в прокат
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Страна Великобритания
Продолжительность 6 часов 5 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 14 мая 2025
Дата выхода
14 мая 2025 Хорватия
17 июня 2025 Чехия
Сборы в мире $250 742
Другие названия
Royal Opera House: Die Walkure, Die Walküre, Royal Ballet and Opera: Die Walküre, Londoni Kuninglik Ooper: Valküür, The Royal Opera: La Valquiria
Режиссер
Барри Коски
В ролях
Лисе Давидсен
Кристофер Мальтман
Элизабет Стрид
Все актеры и съемочная группа

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