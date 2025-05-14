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The Royal Opera: Die Walküre
The Royal Opera: Die Walküre
Royal Opera House: Die Walkure
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опера
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Страна
Великобритания
Продолжительность
6 часов 5 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
14 мая 2025
Дата выхода
14 мая 2025
Хорватия
17 июня 2025
Чехия
Сборы в мире
$250 742
Другие названия
Royal Opera House: Die Walkure, Die Walküre, Royal Ballet and Opera: Die Walküre, Londoni Kuninglik Ooper: Valküür, The Royal Opera: La Valquiria
Режиссер
Барри Коски
В ролях
Лисе Давидсен
Кристофер Мальтман
Элизабет Стрид
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