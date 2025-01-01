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I V A N – the man with roots in water
I V A N – the man with roots in water
Ivan, omul cu radacini în ape
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2024
Бюджет
30 000 RON
Производство
TVR
Другие названия
Ivan, omul cu radacini în ape
Режиссер
Ana Preda
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
11
голосов
7.4
IMDb
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