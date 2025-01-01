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Постер фильма I V A N – the man with roots in water
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Киноафиша Фильмы I V A N – the man with roots in water

I V A N – the man with roots in water

Ivan, omul cu radacini în ape 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Румыния
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2024
Бюджет 30 000 RON
Производство TVR
Другие названия
Ivan, omul cu radacini în ape
Режиссер
Ana Preda
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb
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