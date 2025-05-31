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Сезон 2024-25 Live in HD Метрополитен-опера завершает прямой трансляцией искрометной комедии Россини 31 мая. Российская меццо-сопрано Айгуль Ахметшина возглавляет великолепный ансамбль в роли вздорной героини Розины, а американский тенор Джек Суонсон, дебютирующий в Метрополитен-опере, исполняет роль ее тайного возлюбленного, графа Альмавивы.
|31 мая 2025
|Исландия
|Allowed
|31 мая 2025
|Латвия
|U
|31 мая 2025
|Литва
|N13
|31 мая 2025
|Румыния
|N/A
|31 мая 2025
|Сербия
|o.A.
|31 мая 2025
|Финляндия
|Luok_vap