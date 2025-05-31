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Постер фильма MET Opera: Il Barbiere di Siviglia
8.3
Киноафиша Фильмы MET Opera: Il Barbiere di Siviglia
8.3

MET Opera: Il Barbiere di Siviglia

, 2025
MET Opera: Il Barbiere di Siviglia
США / опера / 18+
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Постер фильма MET Opera: Il Barbiere di Siviglia
8.3
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О фильме

Сезон 2024-25 Live in HD Метрополитен-опера завершает прямой трансляцией искрометной комедии Россини 31 мая. Российская меццо-сопрано Айгуль Ахметшина возглавляет великолепный ансамбль в роли вздорной героини Розины, а американский тенор Джек Суонсон, дебютирующий в Метрополитен-опере, исполняет роль ее тайного возлюбленного, графа Альмавивы.

В ролях

Айгуль Ахметшина
Self
Айгуль Ахметшина
Self
Джек Суонсон
Self
Джек Суонсон
Self
Andrey Zhilikhovsky
Self
Andrey Zhilikhovsky
Self
Péter Kálmán
Dr. Bartolo
Александр Виноградов
Don Basilio
Giacomo Sagripanti
Self - Conductor
Энтони Рот Костанзо
Self - Host
Режиссер Гэри Холворсон
Сценарист Джоаккино Россини
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 3 часа 33 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 31 мая 2025
Дата выхода
31 мая 2025 Исландия Allowed
31 мая 2025 Латвия U
31 мая 2025 Литва N13
31 мая 2025 Румыния N/A
31 мая 2025 Сербия o.A.
31 мая 2025 Финляндия Luok_vap
Другие названия
Gioachino Rossini: Il Barbiere di Siviglia

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 20 сентября 2024

Отзывы о фильме

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