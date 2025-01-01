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Popas Imperial
Popas Imperial
Popas Imperial
18+
Напомним о выходе в прокат
биография
документальный
короткометражный
Страна
Румыния
Продолжительность
25 минут
Год выпуска
2023
Бюджет
€10 000
Производство
Crn Lux Et Ars, Rock House Events
Другие названия
Popas Imperial
Режиссер
Cristian Radu Nema
Mimis Ravanis
В ролях
Пауль Дьяконеску
Pavel Pirlea
Все актеры и съемочная группа
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