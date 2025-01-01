Кажется, даже Ханде Эрчел не спасет турецкую версию «Королевы слез»: фанаты критикуют сюжет и не только

Гарри и Рон — лучшие друзья? Как бы не так! Разрушаем миф: 10 доказательств того, что их дружба держалась на волоске

Джаред Падалеки никогда не покажет своим детям этот эпизод «Сверхъестественного»: а ведь из Винчестеров там никто не умирает

Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер

Так вкусно еще не рисовали — вы видели этот сыр? Собрали 8 мультяшных блюд, из-за которых хочется заглянуть в холодильник

«То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком»

И впрямь ловкость рук: почему на роль вербовщика в «Игре в кальмара» взяли Кейт Бланшетт — у режиссера есть четкий ответ

А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона

«Чую, как бомбят фанаты "Клинка"»: 10 аниме, увеличивших продажи манги до 408 тысяч — №1 оказался ромком с рейтингом 8.8

Резня с первой серии: ключевые спойлеры ко 2 сезону «Миротворца» слили накануне премьеры — Джон Сина проживет недолго