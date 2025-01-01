Меню
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Кажется, даже Ханде Эрчел не спасет турецкую версию «Королевы слез»: фанаты критикуют сюжет и не только
Гарри и Рон — лучшие друзья? Как бы не так! Разрушаем миф: 10 доказательств того, что их дружба держалась на волоске
Джаред Падалеки никогда не покажет своим детям этот эпизод «Сверхъестественного»: а ведь из Винчестеров там никто не умирает
Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер
Так вкусно еще не рисовали — вы видели этот сыр? Собрали 8 мультяшных блюд, из-за которых хочется заглянуть в холодильник
«То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком»
И впрямь ловкость рук: почему на роль вербовщика в «Игре в кальмара» взяли Кейт Бланшетт — у режиссера есть четкий ответ
А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона
«Чую, как бомбят фанаты "Клинка"»: 10 аниме, увеличивших продажи манги до 408 тысяч — №1 оказался ромком с рейтингом 8.8
Резня с первой серии: ключевые спойлеры ко 2 сезону «Миротворца» слили накануне премьеры — Джон Сина проживет недолго
Тест для поклонников творчества Балабанова: покажет, как хорошо вы помните фильм «Брат»
