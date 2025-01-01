Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)

Для миллениалов пересняли «Винкс»: за популярный мультик взялись на Netflix

Этот сериал захватил весь мир и перевалил за 20 миллионов просмотров: для британцев это большая редкость

«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль

«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»

Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3

Что, опять? Создатели «Фишера» окончательно определились с будущим сериала — и далеко не все фанаты оценят такое решение

«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»

До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»

«Дин не захотел бы»: Падалеки спустя годы ответил на один из главных вопросов к финалу «Сверхов» — теперь без продолжения не обойтись