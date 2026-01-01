Меню
Фильмы
Моя девочка
Награды и номинации фильма Моя девочка
Награды и номинации фильма Моя девочка 2024
Окно в Европу 2024
Лучший фильм
Номинант
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
На НТВ зря поставили «Первый отдел» на повтор: одни зрители не могут вытерпеть Брагина на экране, другие — засыпают сразу после заставки
Новый год, грабители и ловушки в доме — ничего не напоминает? «Ёлки лохматые» назвали плагиатом голливудского хита
Абсолютно лысая голова, бритые брови и 45 накладных носов: как из Димы Иосифова делали Буратино для советского фильма
Ситхи, зомби и Лавкрафт: «Звездные войны» превратят в полноценный ужастик – плевались от «Аколита»? Станет еще хуже
Сукуна никогда не был главным злодеем «Магической битвы»? В 3 сезоне аниме зрители поймут это окончательно
Кэмерону уже нашли замену в «Аватаре 4»: легендарного режиссера «подсидит» автор «Форсажа 7» и пачки трэш-ужастиков
Голова прояснится с первой ложки: Глеб Жеглов спасался от похмелья лишь одним способом – чудо-рецепт «народного» супа из «Места встречи»
«Таких людей в реальности много»: Миядзаки наконец объяснил, кто такой Безликий в «Унесённых призраками» – фанаты спорили 25 лет
Первая премьера Netflix 2026 года сместила «Очень странные дела» с пьедестала — мини-детектив уже называют одним из лучших
«Чебурашку 2» уже посмотрели — а дальше? Разбираемся, что смотреть в кино на праздниках — «Буратино» или «Простоквашино»
Джон Уик, «разрывные» шутки, кошмарная смерть: россияне выбрали 3 лучших серии «Невского» с Васильевым — не согласиться будет трудно
