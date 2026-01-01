На НТВ зря поставили «Первый отдел» на повтор: одни зрители не могут вытерпеть Брагина на экране, другие — засыпают сразу после заставки

Новый год, грабители и ловушки в доме — ничего не напоминает? «Ёлки лохматые» назвали плагиатом голливудского хита

Абсолютно лысая голова, бритые брови и 45 накладных носов: как из Димы Иосифова делали Буратино для советского фильма

Ситхи, зомби и Лавкрафт: «Звездные войны» превратят в полноценный ужастик – плевались от «Аколита»? Станет еще хуже

Сукуна никогда не был главным злодеем «Магической битвы»? В 3 сезоне аниме зрители поймут это окончательно

Кэмерону уже нашли замену в «Аватаре 4»: легендарного режиссера «подсидит» автор «Форсажа 7» и пачки трэш-ужастиков

Голова прояснится с первой ложки: Глеб Жеглов спасался от похмелья лишь одним способом – чудо-рецепт «народного» супа из «Места встречи»

«Таких людей в реальности много»: Миядзаки наконец объяснил, кто такой Безликий в «Унесённых призраками» – фанаты спорили 25 лет

Первая премьера Netflix 2026 года сместила «Очень странные дела» с пьедестала — мини-детектив уже называют одним из лучших

«Чебурашку 2» уже посмотрели — а дальше? Разбираемся, что смотреть в кино на праздниках — «Буратино» или «Простоквашино»