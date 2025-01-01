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Sting like a Bee
Sting like a Bee
Sting like a Bee
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2024
Производство
C41
Другие названия
Sting Like a Bee, Nõela nagu mesilane
Режиссер
Leone Balduzzi
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.5
Оцените
15
голосов
6.6
IMDb
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