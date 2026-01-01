Меню
Награды и номинации фильма Дочери 2024

BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший документальный фильм
Номинант
Сандэнс 2024 Сандэнс 2024
Документальный фильм США
Победитель
Награда «Любимец фестиваля»
Победитель
Документалистика
Номинант
