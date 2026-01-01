Оповещения от Киноафиши
Бруталист
Фильмы
Бруталист
Награды и номинации фильма Бруталист
Награды и номинации фильма Бруталист 2024
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Киноляпы
Оскар 2025
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Director, Motion Picture
Победитель
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Победитель
Best Motion Picture, Drama
Победитель
Best Screenplay, Motion Picture
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Best Original Score, Motion Picture
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая режиссёрская работа
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024
Лучший режиссер
Победитель
Best Film
Победитель
Competition
Победитель
Premio CinemaSarà Award
Победитель
UNIMED Prize for Cultural Diversity
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
