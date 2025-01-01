Меню
Киноафиша
Фильмы
Девушка с иглой
Награды и номинации фильма Девушка с иглой
Награды и номинации фильма Девушка с иглой 2024
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Цитаты
Оскар 2025
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Motion Picture, Non-English Language
Номинант
Минус 500 тысяч зрителей и 60 лет насмарку: даже главный актер открестился от провального нового «Доктора Кто», но это еще не конец
Слухи подтвердились: Disney запускает новый «Бегущий в лабиринте» — не думайте, это не ремейк и не продолжение
Только один персонаж появится во всех трех сериалах по «Игре престолов» сразу: его имя знают все фанаты
Собрал 2.3 млрд рублей: лишь один российский фильм в 2024-м стал королем проката – из-за него даже «Веном» плачет в сторонке
Поле битвы - Земля: в этих живописных уголках планеты Кэмерон снял «Аватар: Пламя и пепел»
Успех Елизаветы II творит чудеса: Netflix снимает новую «Корону», теперь с американской семейкой №1
Второй сезон «Душегубов» «урыл и закопал» первый: продолжение хита Amediateka стоит оценить любителям жанра
Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться
Сюжет — как две капли воды: похоже, «Невский» не так уж оригинален — в Турции сняли то же самое еще в 2008-м
Неуникален даже Сукуна: «Магическая битва» «срисовала» героев с манги 20-летней давности – найдете своего любимчика? (фото)
Ждать минимум год: Крыжовников не спешит возвращаться в Казань, но и от «Слова пацана 2» не отказывается
