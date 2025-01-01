Меню
Награды и номинации фильма Девушка с иглой

Награды и номинации фильма Девушка с иглой 2024

Оскар 2025 Оскар 2025
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024 Каннский кинофестиваль 2024
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Best Motion Picture, Non-English Language
Номинант
