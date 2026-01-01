Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Дом посторонних

Награды и номинации фильма Дом посторонних 1949

Каннский кинофестиваль 1949 Каннский кинофестиваль 1949
Лучший актер
Победитель
Главный приз фестиваля
Номинант
