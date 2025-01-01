Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?

Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»

У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца

До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»

«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль

Что, опять? Создатели «Фишера» окончательно определились с будущим сериала — и далеко не все фанаты оценят такое решение

«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»

Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости

«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)

Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3