Детали фильма
Страна
Бельгия / Франция / Германия / Люксембург / Саудовская Аравия / Тунис / Великобритания / США
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
2 ноября 2022
Премьера в мире
19 мая 2022
Дата выхода
|28 апреля 2023
|Испания
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|2 ноября 2022
|Франция
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Бюджет
€810 000
Сборы в мире
$1 688
Производство
Cinenovo, Kodiak Pictures, Spacemaker Productions
Другие названия
Harqah, Harka, Avant le Printemps, Before Spring, Before the Spring, Bouazizi, Contra, До весны, 燃起希望之火