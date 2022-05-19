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Постер фильма До весны
6.8
Киноафиша Фильмы До весны
6.8

До весны

, 2022
Harka
Бельгия, Франция, Германия, Люксембург, Саудовская Аравия, Тунис, Великобритания, США / драма / 18+
Постер фильма До весны
6.8

В ролях

Адам Бесса
Адам Бесса
Ali Hamdi
Najib Allagui
Omar
Salima Maatoug
Alyssa Hamdi
Ikbal Harbi
Sarra Hamdi
Khaled Brahem
Skander Hamdi
Hsouna Heni
Petrol Distributor
Jamel Madani
Homeless Man
Mohamed Ouni
Bar Owner
Elyes Riahi
German Emigrant
Mohamed Nsibi
Bar Customer
Режиссер Lotfy Nathan
Сценарист Lotfy Nathan
Композитор Eli Keszler
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция / Германия / Люксембург / Саудовская Аравия / Тунис / Великобритания / США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 2 ноября 2022
Премьера в мире 19 мая 2022
Дата выхода
28 апреля 2023 Испания
2 ноября 2022 Франция
Бюджет €810 000
Сборы в мире $1 688
Производство Cinenovo, Kodiak Pictures, Spacemaker Productions
Другие названия
Harqah, Harka, Avant le Printemps, Before Spring, Before the Spring, Bouazizi, Contra, До весны, 燃起希望之火

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 24 марта 2026

Отзывы о фильме

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