Страна Бельгия / Франция / Германия / Люксембург / Саудовская Аравия / Тунис / Великобритания / США

Продолжительность 1 час 27 минут

Год выпуска 2022

Премьера онлайн 2 ноября 2022

Премьера в мире 19 мая 2022

Дата выхода 28 апреля 2023 Испания 2 ноября 2022 Франция

Бюджет €810 000

Сборы в мире $1 688

Производство Cinenovo, Kodiak Pictures, Spacemaker Productions