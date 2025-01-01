На IMDb фильм уже получил 7 баллов: инсайдеры раскрыли дату онлайн-премьеры «Голого пистолета» с Нисоном и Андерсон

Над этим эпизодом плакали многие: момент, когда жизнь Кесем поделилась на до и после

«Они все переврали!»: за что реальный сын чекиста Давида возненавидел сериал «Ликвидация»

Любимый советский фильм Вуди Аллена — о войне, но не «Иди и смотри»: впечатлил настолько, что режиссер рвется приехать в Россию

3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»

О жуткой концовке «Морозко» советские дети не догадывались: сейчас понятно, что счастливого конца Настенька не добилась

ИИ решил выбрать лучшую экранизацию «Мастера и Маргариты» и... сломался: Кара, Бортко и Локшин нейронку разочаровали — ругает даже Безрукова

Люмос в подъезде, Репаро для айфона — 10 самых полезных заклинаний из «Гарри Поттера», которые облегчили бы взрослую жизнь

Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница

Временная петля, война и взросление: 1 из 100 зрителей понял финал «Ходячего замка» правильно