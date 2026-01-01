Отзывы о фильме
1927 год, штат Луизиана. Одинокий отель на окраине Нового Орлеана. У входа собираются люди, вооруженные цепями и прочим холодным и огнестрельным оружием. Они врываются в комнату 36, которую снимает художник Швейк. Его обвиняют в связях с Сатаной, жестоко избивают цепями, а потом приколачивают гвоздями к стене в подвале, обливают кислотой и замуровывают.
|27 августа 1981
|Великобритания
|5 апреля 2007
|Венгрия
|15 мая 1981
|Германия
|18
|11 июля 1981
|Гонконг
|III
|14 марта 1983
|Дания
|12 октября 2011
|Испания
|18
|29 апреля 1981
|Италия
|VM18
|11 ноября 1983
|Канада
|2 февраля 1984
|Мексика
|B-15
|24 сентября 1981
|Нидерланды
|16
|27 мая 1982
|Португалия
|M/18
|12 июня 1998
|США
|NR
|19 июля 2024
|Финляндия
|K-18
|14 октября 1981
|Франция
|16