Постер фильма Седьмые врата ада
6.6 Рейтинг IMDb: 6.5
Седьмые врата ада

...E tu vivrai nel terrore! L'aldilà 18+
1927 год, штат Луизиана. Одинокий отель на окраине Нового Орлеана. У входа собираются люди, вооруженные цепями и прочим холодным и огнестрельным оружием. Они врываются в комнату 36, которую снимает художник Швейк. Его обвиняют в связях с Сатаной, жестоко избивают цепями, а потом приколачивают гвоздями к стене в подвале, обливают кислотой и замуровывают.

Страна Италия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 29 апреля 1981
Дата выхода
27 августа 1981 Великобритания
5 апреля 2007 Венгрия
15 мая 1981 Германия 18
11 июля 1981 Гонконг III
14 марта 1983 Дания
12 октября 2011 Испания 18
29 апреля 1981 Италия VM18
11 ноября 1983 Канада
2 февраля 1984 Мексика B-15
24 сентября 1981 Нидерланды 16
27 мая 1982 Португалия M/18
12 июня 1998 США NR
19 июля 2024 Финляндия K-18
14 октября 1981 Франция 16
Бюджет $400 000
Сборы в мире $123 843
Производство Fulvia Film
Другие названия
...E tu vivrai nel terrore! L'aldilà, The Beyond, El más allá, Las siete puertas del infierno, 7 Doors of Death, A Casa do Além, A pokol hét kapuja, As Sete Portas do Inferno, Beyond, Biyondo, Die Geisterstadt der Zombies, Eibon - Die 7 Tore des Schreckens, Geisterstadt der Zombies, Gui sheng xiao xiao, Gwai seng siu siu, Hotel der verdoemden, Hotel siedmiu bram, L'aldilà, L'au-delà, La 7a puerta del infierno, Las 7 puertas del infierno, Rædslernes hotel, Sealpool, Seven Doors of Death, Siedem bram piekieł, Terror nas Trevas, Über dem Jenseits, Woodoo - rædslernes hotel, Η 7η πύλη της Κολάσεως, Седмата порта на ада, Седьмые врата ада, ビヨンド
Режиссер
Лучио Фульчи
В ролях
Катриона МакКолл
Антуан Сент-Джон
Вероника Лазар
Дэвид Уорбек
Чинция Монреале
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Кадры из фильма
