1927 год, штат Луизиана. Одинокий отель на окраине Нового Орлеана. У входа собираются люди, вооруженные цепями и прочим холодным и огнестрельным оружием. Они врываются в комнату 36, которую снимает художник Швейк. Его обвиняют в связях с Сатаной, жестоко избивают цепями, а потом приколачивают гвоздями к стене в подвале, обливают кислотой и замуровывают.