Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Скромное обаяние буржуазии Награды и номинации фильма Скромное обаяние буржуазии

Награды и номинации фильма Скромное обаяние буржуазии 1972

Оскар 1973 Оскар 1973
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1973 Золотой глобус 1973
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Лучшая женская роль
Победитель
Best Screenplay
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Best Direction
Номинант
 Best Sound Track
Номинант
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
Только один персонаж появится во всех трех сериалах по «Игре престолов» сразу: его имя знают все фанаты
Семь отличных советских фильмов, которые не крутят по ТВ — а зря: в №1 Бодров играет заключённого, но его даже не указали в титрах
Звучит абсурднее, чем «Майнкрафт в кино»: Netflix внезапно экранизирует одну из самых популярных настолок в истории
Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть
Сюжет — как две капли воды: похоже, «Невский» не так уж оригинален — в Турции сняли то же самое еще в 2008-м
Второй сезон «Душегубов» «урыл и закопал» первый: продолжение хита Amediateka стоит оценить любителям жанра
Фанаты «Монолога фармацевта», вы тут? 3-й сезон наконец получил дату (и приятный бонус) – увидим раньше, чем новую часть «Соло левелинга»
Меньшов снял «Москва слезам не верит» и десятки шедевров, но лишь однажды озвучил мультфильм — считал его предметом особой гордости
«Худший фильм, который я когда-либо снимал»: треш-триллер Тарантино о маньяке-каскадере провалился в прокате, но обрел культовый статус
Успех Елизаветы II творит чудеса: Netflix снимает новую «Корону», теперь с американской семейкой №1
Поле битвы - Земля: в этих живописных уголках планеты Кэмерон снял «Аватар: Пламя и пепел»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше