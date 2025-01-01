Меню
Фильмы
Скромное обаяние буржуазии
Награды и номинации фильма Скромное обаяние буржуазии
Награды и номинации фильма Скромное обаяние буржуазии 1972
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Постеры
Награды
Цитаты
Оскар 1973
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1973
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Лучшая женская роль
Победитель
Best Screenplay
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Best Direction
Номинант
Best Sound Track
Номинант
