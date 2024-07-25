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Malik Salah
Malik Salah
Malik Salah
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
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Страна
ОАЭ
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
25 июля 2024
Дата выхода
25 июля 2024
ОАЭ
TBC
Бюджет
1 000 000 AED
Сборы в мире
$148 521
Производство
Almeraesy Production
Другие названия
Malik Salah
Рейтинг фильма
8.1
Оцените
15
голосов
8.3
IMDb
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