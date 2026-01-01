Оповещения от Киноафиши
Куколка
Награды и номинации фильма Куколка
Награды и номинации фильма Куколка 1956
Оскар 1957
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1957
Лучший режиссёр
Победитель
Most Promising Newcomer - Female
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
Most Promising Newcomer to Film
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
Best Foreign Actress
Номинант
Best Foreign Actor
Номинант
