Киноафиша Фильмы Куколка Награды и номинации фильма Куколка

Награды и номинации фильма Куколка 1956

Оскар 1957 Оскар 1957
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1957 Золотой глобус 1957
Лучший режиссёр
Победитель
Most Promising Newcomer - Female
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучший актёр второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
Most Promising Newcomer to Film
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
 Best Foreign Actress
Номинант
 Best Foreign Actor
Номинант
