Не Галадриэль, не Элронд и даже не Келеборн: самого старого эльфа во «Властелине колец» не показали — но он есть в сериале

«Я ненавижу Паглси»: зрители уже посмотрели 2 сезон «Уэнсдей» и довольны остались не все

Султан бы не связался с рабыней-славянкой: архивы Ватикана наконец раскрыли реальное происхождение и имя Хюррем

«10 Солженицыных из 10»: Устюгов мечтал снять свой «Штрафбат», но зрители оценили военный фильм на 2,2

«Почему я раньше не видел»: советский мультик для взрослых Тарантино признал шедевром

«Рафинированная достаточно»: в 2023-м и 2024-м Михалков выделил всего две ленты — одну помог снять, в другой играла дочь

Помните его только по «Сыну полка» и «Мастеру и Маргарите»? Иван Краско был частью «Властелина колец»

У одного фиолетовая кожа, у другого волосы: на какого Таноса вы больше похожи — из «Мстителей» или «Игры в кальмара» (тест)

В преддверии выхода второй части — ложка дегтя: разбираем три главных ляпа в мультике «Зверополис»

Реальная кукла, которая стала звездой кино: все фильмы про Аннабель — смотреть только в таком порядке