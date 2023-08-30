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Постер фильма Агент без прикрытия
5.3
Киноафиша Фильмы Агент без прикрытия
5.3

Агент без прикрытия

, 2023
Una commedia pericolosa
Италия / комедия / 18+
Постер фильма Агент без прикрытия
5.3

О фильме

Герой комедийной ленты начальник охраны супермаркета и заядлый холостяк Маурилио Фаттарди. Он грезит мифом о Джеймсе Бонде и мечтает увидеть себя героем кинофильма, но живёт в совершенно обычном кондоминиуме с видом на внутренний двор. Мужчина суетлив по натуре и любит внимательно присматриваться за тем, что происходит вокруг него. Он любит заглядывать в дома других людей, окно с видом во двор стало его любимым наблюдательным пунктом. Однажды Маурилио обнаруживает привлекательную новую соседку стюардессу Риту. Он замечает, что женщина постоянно чем-то опечалена и однажды становится свидетелем грубого спора между ней и неким мужчиной. Встревоженный, он покидает свой дом и бросается проверить, не нужна ли женщине его помощь. Дверь открыта, женщина лежит на полу и по всему мертва. Маурилио бежит вызвать полицию, но когда та прибывает, Рита уже не на полу, вполне себе жива и очень удивлена происходящим. Так начинается приключение, состоящее из массы неожиданных поворотов.

В ролях

Фортунато Серлино
Фортунато Серлино
Паола Миначчони
Паола Миначчони
Francesca
Грация Шьяво
Tina
Никколо Сенни
Никколо Сенни
Sergio
Габриэлла Пессион
Габриэлла Пессион
Rita
Enrico Brignano
Maurilio Fattardi
Марко Цингаро
Glauco
Leandro Amato
Alberto
Monica Vallerini
Woman in black
Винченцо Лето
Gino
Эмануэла Ионика
Olga
Режиссер Alessandro Pondi
Сценарист Riccardo Irrera, Alessandro Pondi, Paolo Logli, Paolo Logli
Композитор Cris Ciampoli
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 5 сентября 2024
Премьера в мире 30 августа 2023
Дата выхода
30 августа 2023 Италия

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $250 421
Производство Rodeo Film
Другие названия
Una commedia pericolosa

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 2 сентября 2024

Отзывы о фильме

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Агент без прикрытия - смотреть в онлайн-кинотеатре

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