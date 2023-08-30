Герой комедийной ленты начальник охраны супермаркета и заядлый холостяк Маурилио Фаттарди. Он грезит мифом о Джеймсе Бонде и мечтает увидеть себя героем кинофильма, но живёт в совершенно обычном кондоминиуме с видом на внутренний двор. Мужчина суетлив по натуре и любит внимательно присматриваться за тем, что происходит вокруг него. Он любит заглядывать в дома других людей, окно с видом во двор стало его любимым наблюдательным пунктом. Однажды Маурилио обнаруживает привлекательную новую соседку стюардессу Риту. Он замечает, что женщина постоянно чем-то опечалена и однажды становится свидетелем грубого спора между ней и неким мужчиной. Встревоженный, он покидает свой дом и бросается проверить, не нужна ли женщине его помощь. Дверь открыта, женщина лежит на полу и по всему мертва. Маурилио бежит вызвать полицию, но когда та прибывает, Рита уже не на полу, вполне себе жива и очень удивлена происходящим. Так начинается приключение, состоящее из массы неожиданных поворотов.