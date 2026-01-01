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Евангелие от Чиретты
6.4
Евангелие от Чиретты
, 2024
The Gospel According to Ciretta
документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.4
В ролях
'Ciretta' Ciro Granada
'Perzechella' Giuseppina Andelora
'Capitano' Angelo Picone
Angelo Giordano
Режиссер
Caroline von der Tann
Сценарист
Caroline von der Tann
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Продолжительность
1 час 12 минут
Год выпуска
2024
Производство
Parallelo 41
Другие названия
The Gospel According to Ciretta, Ewangelia według Ciretty, Το κατά Τσιρέτα Ευαγγέλιο
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Рейтинг фильма
6.4
Оцените
15
голосов
6.3
IMDb
Отзывы о фильме
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