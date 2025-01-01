Меню
Награды и номинации фильма Союз 2024

Сандэнс 2024 Сандэнс 2024
Art of Change
Победитель
Документалистика
Номинант
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Песочный человек
2025, США, ужасы
