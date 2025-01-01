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Киноафиша Фильмы Прикосновение

Прикосновение

Prikosnovenie 18+
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О фильме

Варя несколько лет назад из-за аварии потеряла слух. Но, несмотря на трагедию, она продолжает заниматься любимым увлечением — танцевать. Теперь ее мечта — попасть на самый главный танцевальный конкурс в стране и, конечно, победить. Варя знакомится с Ником, известным танцором и блогером. Между ребятами завязывается дружба, и они принимают решение выступать на конкурсе вместе. Но состоятельная и влиятельная мама Ника не принимает выбор сына, что лишает ребят важной финансовой поддержки. Варе и Нику предстоит самостоятельно найти взрослые решения, чтобы отправиться за своей мечтой. Их «командой» на этом пути станут папа Вари, Тошка, смышленый друг девочки, и Пегас — харизматичный уличный танцор. Их всех объединяет вера в победу, надежда, что невозможное возможно и, конечно, любовь к танцам. Именно она толкает молодых танцоров ответить на главный для них вопрос: «Могу ли я станцевать лучше себя самого?»

Страна Россия
Производство MenyaiKING
Другие названия
Ritmy mechty, Прикосновение, Ритмы мечты
Режиссер
Ирина Боровская
В ролях
Алиса Меняйкина
Матвей Кулагин
Эдуард Меняйкин
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Валерия Ланская
Валерия Ланская
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