Прикосновение

Варя несколько лет назад из-за аварии потеряла слух. Но, несмотря на трагедию, она продолжает заниматься любимым увлечением — танцевать. Теперь ее мечта — попасть на самый главный танцевальный конкурс в стране и, конечно, победить. Варя знакомится с Ником, известным танцором и блогером. Между ребятами завязывается дружба, и они принимают решение выступать на конкурсе вместе. Но состоятельная и влиятельная мама Ника не принимает выбор сына, что лишает ребят важной финансовой поддержки. Варе и Нику предстоит самостоятельно найти взрослые решения, чтобы отправиться за своей мечтой. Их «командой» на этом пути станут папа Вари, Тошка, смышленый друг девочки, и Пегас — харизматичный уличный танцор. Их всех объединяет вера в победу, надежда, что невозможное возможно и, конечно, любовь к танцам. Именно она толкает молодых танцоров ответить на главный для них вопрос: «Могу ли я станцевать лучше себя самого?»