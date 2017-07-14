Фанаты ждали экранизацию книги, а получили что-то непонятное: 5 фильмов, которые исказили первоисточник и не прогадали

«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его

Сдайте мозги на входе: 13 сезон «Футурамы» на носу — и снова разрушает законы науки и приличий (тут свежие кадры)

«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя

«Сатирический бриллиант»: американцы в восторге от этой комедии СССР — оценили на 7.8 и сравнили с «Безумным Максом»

«Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева

«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает

Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?

Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые

Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу