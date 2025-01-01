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Киноафиша Фильмы Вдали от глаз, у леса

Вдали от глаз, у леса

Poza widokiem, na skraju lasu 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Польша
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2024
Производство Otwarte Klatki
Другие названия
Poza widokiem, na skraju lasu, Out of Sight, by the Forest
Режиссер
Nadina Dobrowolska
В ролях
Bogna Wiltowska
Angelika Kimbort
Aleks Kot
Grzegorz Dziwak
Malgorzata Tracz
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