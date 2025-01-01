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Вдали от глаз, у леса
Вдали от глаз, у леса
Poza widokiem, na skraju lasu
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 17 минут
Год выпуска
2024
Производство
Otwarte Klatki
Другие названия
Poza widokiem, na skraju lasu, Out of Sight, by the Forest
Режиссер
Nadina Dobrowolska
В ролях
Bogna Wiltowska
Angelika Kimbort
Aleks Kot
Grzegorz Dziwak
Malgorzata Tracz
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