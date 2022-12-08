Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Герой
6.3 Рейтинг IMDb: 6.2
Герой

Герой

Yeong-ung 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История героя национально-освободительного движения Кореи Ан Джун-гына.

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 28 февраля 2023
Премьера в мире 8 декабря 2022
Дата выхода
6 июля 2024 ОАЭ PG12
21 декабря 2022 Южная Корея 12
Сборы в мире $24 392 492
Производство CJ ENM Studios
Другие названия
Yeong-ung, Hero
Режиссер
Юн Джэ-гюн
В ролях
Ли До-ёп
Ким Го-ын
Ким Го-ын
Chung Sung Hwa
Ли Хён-у
Чо Джэ-юн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Смотреть в кино

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
