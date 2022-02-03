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Рейтинги
7.6
Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
2 постера
Киноафиша
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Licht
Licht
Licht
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Нидерланды
Продолжительность
2 часа 2 минуты
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
3 февраля 2022
Премьера в мире
3 февраля 2022
Производство
Witfilm
Другие названия
Licht, Licht - Stockhausen's Legacy, Licht - szaleństwo czy opera, Světlo
Режиссер
Уко Хохендейк
В ролях
Pierre Audi
Mary Bauermeister
Pia Davila
Fee Suzanne de Ruiter
Wojciech Dziedzic
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
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