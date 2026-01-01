Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Гринч. Ужасающий новый год»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Отец Стю
Награды и номинации фильма Отец Стю
Награды и номинации фильма Отец Стю 2022
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Цитаты
Места съёмок
Золотая малина 2023
Премия за восстановление репутации
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Зумеры в Новый год не пересматривают по 100 раз «Иронию судьбы»: выбирают совсем другой фильм
На фоне провала «Ведьмака» это фэнтези от Prime Video кажется еще шикарнее: даже при том, что сериал анимационный
Джим Керри хотел вернуть 20 000 000 долларов, лишь бы не снимать этот фильм: а зрители смотрят его каждый Новый год
«Вместо “Ментовских войн” — материнское горе»: над забытым сериалом с Устюговым плачут даже «суровые мужики-работяги»
Всего то за 2 сезона: «Лэндмен» умудрился переплюнуть шедевральный «Йеллоустоун» — хватило всего-то одной сцены в новой серии
Полторы сотни лучших кинокритиков выбрали главные фильмы 2025 года: в топ 3 попал даже хоррор (и иранская драма)
Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему
Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»
«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать
Залипал от первой до последней серии: 6 любимых сериалов создателя «Игры престолов» - их концовку не «слили»
«Пошлость»: критиков воротило, Рязанов сопротивлялся, но «Карнавальная ночь» стала хитом вопреки всему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667