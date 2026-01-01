Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убежище» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бекхэмы: История одной семьи
1 постер
Киноафиша Фильмы Бекхэмы: История одной семьи

Бекхэмы: История одной семьи

Becoming The Beckhams 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В этом документальном фильме — подробный обзор жизни и карьеры Дэвида и Виктории Бекхэмов. История этого звездного союза начинается с небольших футбольных школ и молодежной поп-группы «Spice Girls» и поднимается до всемирного признания и посвящения в рыцари. Благодаря безупречному имиджу и бесчисленным спонсорским предложениям чета Бекхэмов превратились в бренд Бекхэмов. Супруги были самой обсуждаемой парой в стране, пережив огромное количество нападок со стороны таблоидов. Теперь они обладают совокупным капиталом в один миллиард долларов и процветающим мировым брендом. Бекхэмам удалось покорить изменчивый мир рекламы. На планете найдется немного пар, которые достигли того, чего достигли они.

Страна Великобритания
Продолжительность 51 минута
Год выпуска 2021
Бюджет 100 000 GBP
Производство Entertain Me Productions
Другие названия
Becoming the Beckhams
Режиссер
Бен Семпи
В ролях
Виктория Бэкхем
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 12 голосов
5.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Бекхэмы: История одной семьи - смотреть в онлайн-кинотеатре

Бекхэмы: История одной семьи

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше