В этом документальном фильме — подробный обзор жизни и карьеры Дэвида и Виктории Бекхэмов. История этого звездного союза начинается с небольших футбольных школ и молодежной поп-группы «Spice Girls» и поднимается до всемирного признания и посвящения в рыцари. Благодаря безупречному имиджу и бесчисленным спонсорским предложениям чета Бекхэмов превратились в бренд Бекхэмов. Супруги были самой обсуждаемой парой в стране, пережив огромное количество нападок со стороны таблоидов. Теперь они обладают совокупным капиталом в один миллиард долларов и процветающим мировым брендом. Бекхэмам удалось покорить изменчивый мир рекламы. На планете найдется немного пар, которые достигли того, чего достигли они.