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Постер фильма Садовник
6.3
Киноафиша Фильмы Садовник
6.3

Садовник

, 2024
Zahradník
Чехия / драма / 18+
Постер фильма Садовник
6.3

В ролях

Ольдржих Кайзер
Ольдржих Кайзер
Gardener
Алена Мигулова
Mayor
Štěpán Kozub
Security guard
Dása Vokatá
Gardener's wife
Йиржи Выоралек
Михал Истеник
Real Estate Agent
Petr Lnenicka
Lawyer
Лубош Веселый
Customer
Sára Arnsteinová
Young wife
Джири Симек
Young husband
Tomás Jerábek
Policeman #1
Режиссер Иржи Гавелка
Сценарист Иржи Гавелка, Карел Чапек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 18 июля 2024
Дата выхода
18 июля 2024 Чехия
Сборы в мире $338 859
Производство DonArt Production
Другие названия
Zahradníkuv rok, Das Jahr des Gärtners, El año del jardinero, Gartnerens år, L'année du jardinier, A kertész éve, Aedniku aasta, Ano do jardineiro, Anul grădinarului, Bahçıvan yılı, Dārznieka gads, Het jaar van de tuinier, L'anno del giardiniere, Leto vrtnarja, O ano do jardineiro, Puutarhurin vuosi, Rok ogrodnika, Sodininko metai, Tahun tukang kebun, The Gardener's Year, Trädgårdsmästarens år, Záhradníkov rok, Έτος του κηπουρού, Рік садівника, 庭師の年, Zahradník

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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