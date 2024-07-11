Оповещения от Киноафиши
Все закончится здесь

Все закончится здесь

Svemu dodje kraj 18+
Все закончится здесь - trailer
Все закончится здесь  trailer
Страна Босния и Герцеговина / Болгария / Хорватия / Македония / Черногория / Сербия / Турция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 17 апреля 2025
Премьера в мире 11 июля 2024
Дата выхода
10 октября 2024 Сербия o.A.
26 сентября 2024 Хорватия o.A.
10 октября 2024 Черногория o.A.
Сборы в мире $75 254
Производство Inter Film
Другие названия
Svemu dodje kraj, It All Ends Here, Svemu dođe kraj, Všechno jednou skončí
Режиссер
Райко Грлич
В ролях
Борис Исакович
Эмир Хаджихафизбегович
Jelena Djokic
Marina Redzepovic
Janko Popovic Volaric
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Трейлеры фильма Все трейлеры
Все закончится здесь - trailer
Все закончится здесь Trailer
Кадры из фильма
