Все закончится здесь
Svemu dodje kraj
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
Босния и Герцеговина / Болгария / Хорватия / Македония / Черногория / Сербия / Турция
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
17 апреля 2025
Премьера в мире
11 июля 2024
Дата выхода
|10 октября 2024
|Сербия
|
|o.A.
|26 сентября 2024
|Хорватия
|
|o.A.
|10 октября 2024
|Черногория
|
|o.A.
Сборы в мире
$75 254
Производство
Inter Film
Другие названия
Svemu dodje kraj, It All Ends Here, Svemu dođe kraj, Všechno jednou skončí