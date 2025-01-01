Удивительно, но Серкана Болата нет: 7 красавчиков-актеров, которых обожают зрители Турции

«Шокирует, впечатляет и удивляет» — все это про новый хоррор «Орудия»: набрал 100% на RT и превзошел «Варвара»

Как зовут детей Китнисс и Пита в «Голодных играх» — и почему фанаты спорят об этом уже 10 лет?

«Мы снимаем для молодежи»: новые «Люди Икс» не будут похожи на старых от слова совсем — на франшизе можно ставить крест

Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму

Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган

«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились

Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе

«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)

В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра