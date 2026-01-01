Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Везунчики»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Эмилия Перес
Награды и номинации фильма Эмилия Перес
Награды и номинации фильма Эмилия Перес 2024
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Оскар 2025
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший грим и причёски
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024
Приз жюри
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Лучший композитор
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Победитель
Best Motion Picture, Musical or Comedy
Победитель
Best Original Song, Motion Picture
Победитель
Best Motion Picture, Non-English Language
Победитель
Best Original Score, Motion Picture
Номинант
Best Director, Motion Picture
Номинант
Best Screenplay, Motion Picture
Номинант
Best Original Song, Motion Picture
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший грим и причёски
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2024
Премия TIFF за разнообразие артистов
Победитель
Премия TIFF за разнообразие артистов
Победитель
Лучший фильм
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
50 лет смотрим и все не видим: этот ляп в «Иване Васильевиче» замечали не все — что произошло с аквариумом у Шурика?
Никаких Гаечки, Рокфора и Вжика: на самом деле героев «Чипа и Дейла» звали по-другому — постарались русские переводчики
Где «Оно»? Где «Орудия»? Где «Заклятия»? Топ-10 лучших хорроров за последние 10 лет от Collider похож на ужасную шутку
«Белла Рэмси, что с лицом?»: первая замена актера в 3-м сезоне «Одни из нас» подтверждена
От «Места встречи» до «Невского»: сможете по кадрам узнать 6 фильмов и сериалов о сотрудниках правопорядка? (тест)
Рязанов удачно украл «Иронию судьбы»: за 15 лет до появления Лукашина эта забытая всеми комедия получила 3 «Оскара»
Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы
«Один дома» стал культовым фильмом именно благодаря концовке: знали, что самую «рыдательную» сцену режиссер добавил в последний момент?
Забудьте про Голливуд: 3 российских триллера заставят вцепиться в диван с первой минуты – у всех рейтинг не ниже 7.1
Лишь истинные знатоки старых боевиков заметили: «Суперсемейка» воспроизвела легендарный эпизод 90-х буквально один в один
Простой тест для тех, кто хорошо отметил Рождество: выберите злодея «Бондианы» и узнайте ваш тип личности
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667