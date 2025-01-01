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Феликс, осмелься мечтать
Феликс, осмелься мечтать
Felix, dare to dream
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2024
Производство
Mooz Film
Другие названия
Felix, dare to dream
Режиссер
Morgan Bertacca
В ролях
Ama Leu
Filip Leu
Все актеры и съемочная группа
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