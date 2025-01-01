Хватило одной секунды: как Шарапов догадался, что Аня на лавочке — ненастоящая

Любимые герои, но в новом формате: трех сезонов «Манюни» мало — она появится в анимационном сериале

«Малыш на драйве» плюс «Настоящая любовь» — вот что напоминает новый новая комедия от Netflix

Стефани Майер заложила тайный смысл: вот почему «Сумерки» назвали именно так

Если нет времени на «Невский» и «Первый отдел»: 3 российских детективных фильма с рейтингом выше 7 — подарят 2 напряженных часа

«Просто перечитайте книгу»: у этого фильма СССР рейтинг 7.9, а зрители критикуют от и до — не спас даже Миронов в главной роли

У Нолана — Блант и Мерфи, у нас — Янковский и Михалкова: показываем кадры из русского «Оппенгеймера»

Почему в «Сумерках» не использовали обычного ребенка? Лицо Ренесми помнят почти все, а вот причину знают не многие

«Их мнения ни на что не влияют»: Рэмзи впервые ответила хейтерам «Одни из нас» — «послала» недовольных проходить игру

«Выверены до безупречности»: 5 сериалов о маньяках зацепят не хуже «Фишера» и «Чикатило» — от российских до Netflix