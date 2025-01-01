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Киноафиша Фильмы Метаморфозы

Метаморфозы

Metamorphosis 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2023
Производство Moondocs
Другие названия
Metamorphosis, Metamorfoza
Режиссер
Pim Zwier
В ролях
Пьер Бокма
Tsead Bruinja
Jonathan Huisman
Sander Saers
Sieger Sloot
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
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