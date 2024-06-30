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Киноафиша Фильмы Наша любимая свинья на убой

Наша любимая свинья на убой

Our Lovely Pig Slaughter 18+
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Наша любимая свинья на убой - trailer
Наша любимая свинья на убой  trailer
Страна Чехия / Словакия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 30 июня 2024
Дата выхода
8 августа 2024 Чехия
Сборы в мире $52 315
Другие названия
Mord, Our Lovely Pig Slaughter
Режиссер
Adam Martinec
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
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Наша любимая свинья на убой - trailer
Наша любимая свинья на убой Trailer
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Кадры из фильма
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