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Наша любимая свинья на убой
Наша любимая свинья на убой
Our Lovely Pig Slaughter
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
драма
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Наша любимая свинья на убой
trailer
trailer
Страна
Чехия / Словакия
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
30 июня 2024
Дата выхода
8 августа 2024
Чехия
Сборы в мире
$52 315
Другие названия
Mord, Our Lovely Pig Slaughter
Режиссер
Adam Martinec
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
11
голосов
6.8
IMDb
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Наша любимая свинья на убой
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