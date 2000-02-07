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Kallafiorr
Kallafiorr
Kallafiorr
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 10 минут
Год выпуска
2000
Премьера в мире
7 февраля 2000
Дата выхода
7 февраля 2000
Польша
16
Другие названия
Kallafiorr
Режиссер
Яцек Борцух
В ролях
Анджей Хыра
Daniel Bloom
Katarzyna Trzcinska
Aleksandra Niespielak
Robert Dabrowski
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
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