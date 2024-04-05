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Hep Yek: Asiret
Hep Yek: Asiret
Hep Yek: Asiret
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
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Страна
Турция
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
5 апреля 2024
Дата выхода
5 апреля 2024
Турция
16+
Сборы в мире
$428 151
Производство
2506 Sinema
Другие названия
Hep Yek: Asiret, Hep Yek: Aşiret
Режиссер
Bilal Kalyoncu
В ролях
Önder Açikbas
Merve Cin
Halil Ibrahim Göker
Berdan Mardini
Savas Satis
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
4.6
Оцените
10
голосов
2.3
IMDb
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