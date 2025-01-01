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Киноафиша Фильмы Пятница третье

Пятница третье

Vineri 3 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Румыния
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Бюджет €75 000
Производство 23Film, 23rd Film Hub &Media Company
Другие названия
Friday the 3rd, Vineri 3
Режиссер
Rares Abraham
В ролях
Crina Andriuca
Дориан Богута
Adrian Cucu
Марин Григоре
Antonia Moldovan
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6 IMDb
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