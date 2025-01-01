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Пятница третье
Пятница третье
Vineri 3
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
мелодрама
Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Бюджет
€75 000
Производство
23Film, 23rd Film Hub &Media Company
Другие названия
Friday the 3rd, Vineri 3
Режиссер
Rares Abraham
В ролях
Crina Andriuca
Дориан Богута
Adrian Cucu
Марин Григоре
Antonia Moldovan
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
12
голосов
6
IMDb
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