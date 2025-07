Страна Италия

Продолжительность 1 час 45 минут

Год выпуска 2024

Премьера онлайн 3 июня 2025

Премьера в мире 3 июня 2025

Производство Fabula Pictures, Rufus Film, Prime Video

Другие названия

Maschile plurale, Mascarpone: The Rainbow Cake, Mascarpone - The Rainbow Cake, Mascarpone 2 - The rainbow cake, Mascarpone 2: Tęczowy tort, Mascarpone 2: The Rainbow Cake