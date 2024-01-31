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Братья Андерссон
Братья Андерссон
Bröderna Andersson
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
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Страна
Швеция
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
31 января 2024
Дата выхода
23 августа 2024
Швеция
Btl
Другие названия
Bröderna Andersson, The Andersson Brothers, Anderssonin veljekset, Bracia Andersson, Vennad Anderssonid, Τα αδέρφια Άντερσον, Браты Андэрсан
Режиссер
Johanna Bernhardson
В ролях
Kjell Andersson
Leif Andersson
Ronny Andersson
Рой Андерссон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.8
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
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