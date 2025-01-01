Звучит абсурднее, чем «Майнкрафт в кино»: Netflix внезапно экранизирует одну из самых популярных настолок в истории

Уже не просто дружба, а любовь? Создатель «Зверополиса 2» официально подтвердил худшие теории о Нике и Джуди

Без усов и шляпы: Никита Михалков за 80 лет жизни снялся в 59 фильмах – угадайте 5/5 картин по молодому актеру в кадре

Второй сезон «Душегубов» «урыл и закопал» первый: продолжение хита Amediateka стоит оценить любителям жанра

Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться

Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания

Тест для выросших на кино СССР: всомните 5 фильмов о роботах по кадрам – страшилы из «Ну, погоди!» здесь не будет

Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть

Неуникален даже Сукуна: «Магическая битва» «срисовала» героев с манги 20-летней давности – найдете своего любимчика? (фото)

«Духовная сестра Катерины»: не тратьте время на поиск аналогов «Москва слезам не верит» – ИИ за секунду выявил 3 ленты с рейтингом 7.3+