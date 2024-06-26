Талантливый художник Акито Хаясака узнает, что неизлечимо болен и умрет в течение года. В больнице он встречает Харуну Сакураи, которой осталось жить всего шесть месяцев. Парень влюбляется в девушку, но не решается сказать ей о своем диагнозе.