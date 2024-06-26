Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Талантливый художник Акито Хаясака узнает, что неизлечимо болен и умрет в течение года. В больнице он встречает Харуну Сакураи, которой осталось жить всего шесть месяцев. Парень влюбляется в девушку, но не решается сказать ей о своем диагнозе.
Основано на романе "Yomei Ichinen to Senkoku Sareta Boku ga, Yomei Hantoshi no Kimi to Deatta Hanashi" авторства Аой Морита (опубликован 4 января 2021 года издательством Poplarsha).