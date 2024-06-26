Оповещения от Киноафиши
Постер фильма За год до смерти я встретил тебя
Киноафиша Фильмы За год до смерти я встретил тебя

За год до смерти я встретил тебя

Yomei Ichinen to Senkoku Sareta Boku ga, Yomei Hantoshi no Kimi to Deatta Hanashi 18+
О фильме

Талантливый художник Акито Хаясака узнает, что неизлечимо болен и умрет в течение года. В больнице он встречает Харуну Сакураи, которой осталось жить всего шесть месяцев. Парень влюбляется в девушку, но не решается сказать ей о своем диагнозе.

За год до смерти я встретил тебя - trailer
За год до смерти я встретил тебя  trailer
Страна Япония
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 26 июня 2024
Премьера в мире 26 июня 2024
Производство Django Film, Nikkatsu
Другие названия
Yomei Ichinen to Senkoku Sareta Boku ga, Yomei Hantoshi no Kimi to Deatta Hanashi, Drawing Closer, Pinceladas de amor, Até que as cores acabem, Coraz bliżej, Egyre közelebb, L'Esquisse de nos vies, Sei mesi e un anno, Son Resme Kadar, Tot mai aproape, За год до смерти я встретил тебя, 余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。, 餘命一年的我，遇見了餘命半年的妳, 餘生一年的我，與可活半年的妳相遇
Режиссер
Такахиро Мики
В ролях
Фумино Кимура
Фумино Кимура
Тору Накамура
Ясуко Мацуюки
Кенджи Мизухаши
Кенджи Мизухаши
Ren Nagase
Рейтинг фильма

7.4
Оцените 12 голосов
7.7 IMDb
За год до смерти я встретил тебя - trailer
За год до смерти я встретил тебя Trailer
Кадры из фильма
