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8.6
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Pujar Sarki
8.6
Pujar Sarki
, 2024
Pujar Sarki
Непал / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
8.6
В ролях
Aaryan Sigdel
Pujar Sarki
Pradeep Khadka
Maita Bahadur
Paul Shah
Анджана Бараили
Parikshya Limbu
Прем Субба
Lokendra Lekhak
Mohan Niroula
Subash Gajurel
Tara Sharma
Режиссер
Dinesh Raut
Сценарист
Bikash Subedi
Композитор
Subash Bhusal
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Непал
Продолжительность
2 часа 18 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
23 мая 2024
Дата выхода
26 июня 2024
Великобритания
12A
23 мая 2024
Непал
30 мая 2024
ОАЭ
TBC
Сборы в мире
$2 141
Производство
Kingdom Network
Другие названия
Pujar Sarki
Еще
Рейтинг фильма
8.6
Оцените
10
голосов
8.1
IMDb
Отзывы о фильме
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