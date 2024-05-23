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Постер фильма Pujar Sarki
8.6
Киноафиша Фильмы Pujar Sarki
8.6

Pujar Sarki

, 2024
Pujar Sarki
Непал / драма / 18+
Постер фильма Pujar Sarki
8.6

В ролях

Aaryan Sigdel
Pujar Sarki
Pradeep Khadka
Maita Bahadur
Paul Shah
Анджана Бараили
Parikshya Limbu
Прем Субба
Lokendra Lekhak
Mohan Niroula
Subash Gajurel
Tara Sharma
Режиссер Dinesh Raut
Сценарист Bikash Subedi
Композитор Subash Bhusal
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Непал
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 23 мая 2024
Дата выхода
26 июня 2024 Великобритания 12A
23 мая 2024 Непал
30 мая 2024 ОАЭ TBC
Сборы в мире $2 141
Производство Kingdom Network
Другие названия
Pujar Sarki

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb

Отзывы о фильме

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