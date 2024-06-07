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Защита рая: история Ниуэ
5.8
Защита рая: история Ниуэ
, 2024
Protecting Paradise: The Story of Niue
документальный / 18+
О фильме
Расписание
Места съёмок
5.8
В ролях
Mona Ainu'u
Self - Minister of Natural Resources, Niue
Alan Friedlander
Self - Chief Scientist, Pristine Seas
Launoa Gataua
Self - Principal Fisheries Officer, Niue
JinNam Hopotoa
Self - Communications & Media, Now Project
Ryan Jenkinson
Self - Expedition Leader, Pristine Seas
Brendon Pasisi
Self - Manager, Now Project
Coral Pasisi
Self - President, Tofia Niue
Lavea Puheke
Self - Tãoga Niue Museum & Cultural Center
Энрик Сала
Self - Founder, National Geographic Pristine Seas
Dalton Tagelagi
Self - Premier, Niue
Композитор
Raphaelle Thibaut
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Продолжительность
45 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
7 июня 2024
Премьера в мире
7 июня 2024
Другие названия
Protecting Paradise: The Story of Niue, Az édenkert megmentői: A Niue-misszió, Protegendo o Paraíso: A História de Niue, Protegiendo el paraíso: La isla de Niue
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Рейтинг фильма
5.8
Оцените
12
голосов
7
IMDb
Отзывы о фильме
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