Японский массаж делают «наждачкой»: 10 минут боли и страданий, но на выходе кожа как у младенца

Можно ли заряжать несколько приборов от одной переноски? Спорам конец: вот какую технику строго противопоказано

Правда ли, что курицу-гриль в магазинах берут тухлую и «омолаживают» марганцовкой? Пищевой технолог дала честный ответ

«Сага о Винланде», бесспорно, хороша: но это аниме обожает даже ее создатель – «пересматриваю, и это невероятно круто»

«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР

«Невский» – шедевр, но Васильев лучшим в карьере считает вовсе не детектив НТВ: «Очередной сериал про ментов», «Набор штампов»

Хоррор за $1 000 000 оказался круче «Оно 2» и «Изгоняющего дьявола» — новичок с двух ног влетел в топ-5 самых кассовых ужастиков

«Жду больше мокрухи в 4 сезоне»: после финала «Инспектора Гаврилова» одни требуют продолжения, другие просят вовремя остановиться

«Утром — деньги, вечером — стулья», а сейчас — тест: сможете угадать профессии героев из 6 советских фильмов?

Чужие деньги считать неприлично, но в этом тесте можно: угадайте гонорары 7 актеров за культовые фильмы СССР