Награды и номинации фильма Универсальный язык

Каннский кинофестиваль 2024 Каннский кинофестиваль 2024
Directors' Fortnight Audience Award
Победитель
Две недели режиссеров
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2024 Кинофестиваль в Торонто 2024
Best Canadian Discovery Award
Победитель
