Универсальный язык
Награды и номинации фильма Универсальный язык
Награды и номинации фильма Универсальный язык 2024
Каннский кинофестиваль 2024
Directors' Fortnight Audience Award
Победитель
Две недели режиссеров
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2024
Best Canadian Discovery Award
Победитель
