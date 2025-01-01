Боже, что «озеро в лесу» у Борисова на голове?! Юра появился на съемках фильма «Искусственный» (фото)

Фанаты в слезах: почему Netflix закрыл «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером после второго сезона

Нравится «Полицейский с Рублевки?» Тогда включите этот сериал — Бурунов тут прекрасен, а смеяться начнёте с первой минуты

8 часов паники и попыток выжить: любимый зомби-сериал Кинга зрители прозвали пародией на «Ходячих мертвецов» — но «переобулись» за пару серий

Поменяйте ему памперс, или он за себя не отвечает: Франклин Ричардс в MCU так силен, что может убить и оживить Галактуса — и не только

Лучшее время, которое мы не ценили: фильмы 2019 года, которые уже сейчас считаются культовой классикой

Слабый пол? Это про гнилой паркет: Сью Сторм самая сильная в «Фантастической четверке» — все благодаря второй силе

Сколько серий в аниме «Лето, когда умер Хикару»: и почему они выходят раз в неделю, если это Netflix

«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах

«Учишься балету, Поттер?» — а ведь Малфой действительно хотел сблизиться с Гарри: и причина не так уж однозначна